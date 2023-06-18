Захисники України не повинні сплачувати військовий збір. Президент підписав закон

Війна вносить корективи до законодавчої бази країни. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення від сплати військового збору осіб, які беруть участь у бойових діях. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Зазначимо, що документ скасовує сплату військового збору для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового складу, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації в умовах військового стану.
Раніше у Раді заявили, що українці стали платити менше податків. Податкові надходження до бюджету України значно знизилися – з 73 млрд грн у травні до 45 млрд грн у червні.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Зазначимо, що документ скасовує сплату військового збору для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового складу, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації в умовах військового стану.
Раніше у Раді заявили, що українці стали платити менше податків. Податкові надходження до бюджету України значно знизилися – з 73 млрд грн у травні до 45 млрд грн у червні.
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