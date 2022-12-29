Захисники збили 11 безпілотників росії над Харковом

09:17 29 грудня Київ, Україна

Сьогодні вночі, 29 грудня, Сили оборони збили 11 російських шахедів над Харковом.



Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Минулої доби противник завдав 30 повітряних і 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка, Донецька область і Харків. Він також здійснив понад 70 атак із реактивних систем залпового вогню.



Цієї ночі російські окупанти в черговий раз завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, використовуючи 13 іранських БПЛА «Шахед-136». 11 із цих безпілотників було збито підрозділами Сил оборони України.



Противник продовжує вести наступальні операції на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Він намагається покращити тактичне становище на Лиманському напрямку.



Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Плошанка та Краснопопівка в Луганській області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка і Перемога Донецької області.



На Сіверському, Слобожанському напрямках артилерійський обстріл здійснювався по районах населених пунктів Грем'ячка та Липівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевськ, Чернецьке, Іскрисківщина, Будки та Запсилля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарія, Червоне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворецька у Харківській області.



На Куп'янському, Лиманському напрямках противник обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них Сіньківка, Вільшана, Куп'янськ, Кисливка та Крахмальне Харківської області; Стельмахівка, Плошанка, Краснопопівка та Діброва – Луганськ, а також Ямполівка у Донецькій області.



На Бахмутському напрямку противник вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку під вогонь противника потрапили Бердич, Авдіївка, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.



На Новопавлівському напрямку на Донеччині зафіксовано обстріл поблизу Временівки, Великої Новосілки, Вугледару та Пречистівки.



На Запорізькому, Херсонському напрямках обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйпілля, Малинівка, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області та Республіканське, Козацьке та Львівське у Херсонській області. Знову ж таки, цивільна інфраструктура Олешків та Херсона постраждала від ворожих обстрілів. Є жертви серед цивільного населення.



27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Тітове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різних типів, командний пункт, вузол зв'язку та близько 230 військовослужбовців отримали поранення. Інформація щодо загиблих уточнюється.



Минулої доби українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження противника і 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Оборонних військ України уразили 5 контрольних пунктів, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.