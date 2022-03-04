Захисники Харкова за тиждень знищили понад 500 одиниць ворожої техніки

16:41 04 березень Київ, Україна

Станом на 4 березня сили оборони Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові здібності.

Наша армія знищила стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії кількох країн, заявив речник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Харків'яни за 7 днів бойових дій із Росією ліквідували понад 500 одиниць ворожої техніки!

Ворог, розуміючи, що не може взяти місто, підступно завдає ракетних та бомбових ударів з великих висот поза дії нашої протиповітряної оборони.



Наступальний характер російських окупантів сповільнився. Прикордонники 5 прикордонного загону передовою групою спільно зі Збройними силами України вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.