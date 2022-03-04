Захисники Харкова за тиждень знищили понад 500 одиниць ворожої техніки

16:41 04 березень Київ, Україна

Станом на 4 березня сили оборони Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові здібності.
 
Наша армія знищила стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії кількох країн, заявив речник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
 
Харків'яни за 7 днів бойових дій із Росією ліквідували понад 500 одиниць ворожої техніки!
 
Ворог, розуміючи, що не може взяти місто, підступно завдає ракетних та бомбових ударів з великих висот поза дії нашої протиповітряної оборони.

Наступальний характер російських окупантів сповільнився. Прикордонники 5 прикордонного загону передовою групою спільно зі Збройними силами України вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.
"Говорив із хлопцями з передової: готові гнати ворога та просять харків'ян ще трохи почекати. Вже росіяни самі розуміють, що цю війну вони програли. Окупант скоро буде поза межами області!", - сказав Синєгубов.