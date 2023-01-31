Захистити українське небо: литовці збирають 5 мільйонів євро на радари ППО для України

У Литві 30 січня було оголошено збір 5 мільйонів євро на купівлю п'яти радарів протиповітряної оборони для Збройних сил України.
Пізніше Тапінас повідомив, що за 6 годин литовці зібрали 500 тисяч євро.
До збору залучено громадські організації "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu", а також громадський мовник LRT.
Ініціативу також підтримав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Ініціативу також підтримав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Що відомо про литовську допомогу Україні
У липні 2022 року литовці, також з ініціативи Тапінаса, купили 110 протидронових рушниць та 80 радарів для Збройних сил України, загальна вартість цього обладнання – 1 095 000 євро.
До цього, 25 травня, Андрюс Тапінас ініціював збір коштів на безпілотник. Планувалося, що кампанія зі збору 5 млн євро триватиме три тижні, втім, литовці зібрали всю суму за три дні.
Турецька компанія, яка виготовляє "Байрактари", подарує Литві свій безпілотний літальний апарат, на який литовці збирали 5 мільйонів євро. Його планували передати українським військовим.
У липні 2022 року литовці, також з ініціативи Тапінаса, купили 110 протидронових рушниць та 80 радарів для Збройних сил України, загальна вартість цього обладнання – 1 095 000 євро.
До цього, 25 травня, Андрюс Тапінас ініціював збір коштів на безпілотник. Планувалося, що кампанія зі збору 5 млн євро триватиме три тижні, втім, литовці зібрали всю суму за три дні.
Турецька компанія, яка виготовляє "Байрактари", подарує Литві свій безпілотний літальний апарат, на який литовці збирали 5 мільйонів євро. Його планували передати українським військовим.
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