Зарплата українців не покриває й половини їхніх витрат

13:45 09 жовтень Київ, Україна

У Держстаті підрахували, скільки заробляли і скільки витрачали українці. Навіть, не беручи до уваги те, що витрати населення України зменшилися - зарплати не покривають навіть половини цих видатків. Виручає соціальна допомога.



Зарплата становила менше половини загального доходу українців у другому кварталі поточного року. Інша частина припадає на різного роду соціальну допомогу. Про це повідомляє Держслужба статистики.



Так, в загальному обсязі доходів українців частка зарплати за підсумками другого кварталу склала лише 45,5%. Сума доходів у другому кварталі оцінюється в 867 55 млрд грн, тоді як зарплата становила 394 22 млрд грн.



Різні види соціальної допомоги в другому кварталі склали 167,5 млрд грн (19,3% від доходів українців), змішаний дохід - 132,8 млрд грн (15,3%), соціальні трансферти в натуральній формі (товари і послуги, які надаються домашнім господарствам безкоштовно або за зниженими цінами) - 114,4 млрд грн (13,2%).



Інші поточні трансферти перевищили 42,6 млрд грн (4,9%), а дохід від власності - 15,89 млрд грн (1,8%).



Найбільше українці витрачали в другому кварталі на придбання товарів і послуг (763,7 млрд грн або 88%). Податки на доходи і майно за цей період склали 69,9 млрд грн (8,1%), на грошові вклади і заощадження громадяни направили 15,05 млрд грн (1,7%). Інші витрати були незначними.



За даними Держстату, загальна сума витрат українців у другому кварталі дорівнювала загальній сумі доходів (867,55 млрд грн).



У Держстаті відзначають, що в карантинному другому кварталі найбільше скоротилися витрати українців на ресторани і готелі (на 38,7%).



Витрати на відпочинок і культуру зменшилися на 28,1% в порівнянні з другим кварталом 2019 року, на транспорт - на 27,8%.



Істотно скоротилися витрати на одяг і взуття (на 19,2%), освіту (на 17,3%), інші товари та послуги (на 16%), на алкоголь і тютюнові вироби (на 11,1%).



Не так різко зменшилися витрати на продукти харчування і безалкогольні напої (на 7,5%), зв'язок (6%), охорону здоров'я (2,5%).



Водночас збільшилися витрати на побутову техніку і предмети домашнього вжитку (на 2,2%), а також на житло і житлово-комунальні послуги (на 6,4%).



Раніше повідомлялося, що в серпні в Україні зменшилася середня зарплата і склала 11 446 гривень.



Нагадаємо, з 1 вересня в Україні підвищили "мінімалку" до 5 000 грн, а в наступному році очікується подвійне підвищення: з січня до 6 000 грн, а з липня - до 6 500 грн.