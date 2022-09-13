Зареєструвати автомобіль можна буде онлайн

Кабмін ухвалив зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію, перереєстрацію автомобілів онлайн, повідомили у МВС.
Робити це можна буде в Електронному кабінеті водія чи Дії. Подається електронна заява, яка заповнюється автоматично, згідно з даними інформаційної системи МВС.
Також розширили перелік реєстраційних дій, пов'язаних із проведенням державної реєстрації, перереєстрації ТЗ, які можна здійснити без проведення експертизи. А якщо вона потрібна, можна у зручний для себе час (окремо від реєстрації/перереєстрації ТЗ) замовити проведення експертного дослідження автомобіля з отриманням відповідного висновку, який буде дійсним протягом 10 днів.
У сервісних центрах ця послуга лишається.
Робити це можна буде в Електронному кабінеті водія чи Дії. Подається електронна заява, яка заповнюється автоматично, згідно з даними інформаційної системи МВС.
Також розширили перелік реєстраційних дій, пов'язаних із проведенням державної реєстрації, перереєстрації ТЗ, які можна здійснити без проведення експертизи. А якщо вона потрібна, можна у зручний для себе час (окремо від реєстрації/перереєстрації ТЗ) замовити проведення експертного дослідження автомобіля з отриманням відповідного висновку, який буде дійсним протягом 10 днів.
У сервісних центрах ця послуга лишається.
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