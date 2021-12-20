Запрацювала поромна переправа через Дунай

18:40 10 серпень Київ, Україна

За повідомленням Ізмаїльського прикордонного загону, переправа Орлівка-Ісакча офіційно розпочала свою роботу, вона повинна спростити процедуру перетину кордону між Україною і Румунією.

З восьмої години ранку 10 серпня почалося функціонування пункту пропуску через державний кордон на території товариства з обмеженою відповідальністю «Поромний комплекс Орловка.

Як відомо, поромна переправа між Україною і Румунією проходила тестові випробування в вересні 2019 року.



Вона побудована в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Передбачається, що на переправі будуть працювати чотири порома.



Відкриття поромної переправи планувалося на середину березня 2020 року, але цьому завадило введення карантину і обмеження транспортного сполучення. У вересні та грудні 2019 року на переправі зробили випробувальні рейси поромів.



Будівництво паромної переправи через Дунай «Орловка - Ісакча» стартувало восени 2015 року, проте з різних причин воно затягнулося фактично на чотири роки. З української сторони будівництвом переправи займалося ТОВ «Поромний комплекс« Орловка », а з румунської - компанія Navrom BAC. Кожна з компаній вела будівництво зі свого боку. З української сторони приватний інвестор побудував не тільки поромний інфраструктурний комплекс, але і міжнародний пункт пропуску через держкордон.