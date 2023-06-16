Запуск бета-тестування: закриття статусу ФОП через портал Дія

На порталі "Дія" стартувало бета-тестування нової послуги - закриття статусу фізичної особи-підприємця без необхідності відвідування державних органів.
Цю інформацію підтверджує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
Завдяки цій новій послузі користувачі зможуть закрити свій ФОП всього за кілька натискань, не вдаючись до відвідування податкової та ручного заповнення заяви, а також уникнути тривалого очікування обробки заяви з боку реєстратора.
Усі необхідні дані автоматично завантажуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що виключить можливість помилок у заяві, як зазначив Федоров.
Згідно з повідомленням, підприємцю буде потрібно лише перевірити інформацію та поставити електронний підпис.
На цей момент Мінцифри активно залучає тестувальників для перевірки та доопрацювання сервісу за потреби.
До тестування запрошуються фізичні особи-підприємці, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість РНОКПП.
Цю інформацію підтверджує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
Завдяки цій новій послузі користувачі зможуть закрити свій ФОП всього за кілька натискань, не вдаючись до відвідування податкової та ручного заповнення заяви, а також уникнути тривалого очікування обробки заяви з боку реєстратора.
Усі необхідні дані автоматично завантажуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що виключить можливість помилок у заяві, як зазначив Федоров.
Згідно з повідомленням, підприємцю буде потрібно лише перевірити інформацію та поставити електронний підпис.
На цей момент Мінцифри активно залучає тестувальників для перевірки та доопрацювання сервісу за потреби.
До тестування запрошуються фізичні особи-підприємці, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість РНОКПП.
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