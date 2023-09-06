Запущено новий зручний рейс поїзда до Польщі - Укрзалізниця

11:26 03 вересня Київ, Україна

Тісні братні відносини України та Польщі стали ще міцнішими з початком повномасштабного вторгнення росії. Потік пасажирських перевезень зріс у рази, тому як пункти пропусків на кордоні, так і залізничники Польщі та України прагнуть покращити умови поїздок.

Як повідомила в неділю, 3 вересня, Укрзалізниця, новий міжнародний потяг №119/120 Київ – Хелм вирушив у перший рейс до Польщі.

Вказано, що до Хелма поїзд прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський рейс IC21100 (18:12 – 21:02).

"Перший рейс, звичайно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є - програма все покаже", - розповіли в УЗ.

Назад з Хелма поїзд вирушить о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Східна 06:05 – Хелм 08:42). Він прибуде до Києва о 22.45.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росія атакувала один із об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами-камікадзе. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Через це затримувалися три потяги.