Запорізький Облрада дозволила пільговикам користуватися громадським транспортом без обмежень

13:12 27 серпень Київ, Україна

У Запоріжжі представники всіх пільгових категорій зможуть безкоштовно користуватися транспортом у вихідні та святкові дні без обмежень у часі.



Рішення про безкоштовний проїзд для них прийняли на сесії депутати.



Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради.



"Запорізькі депутати проголосували за внесення змін до рішення по організації проїзду пільговиків у міському пасажирському транспорті до закінчення карантину. Тепер представники всіх пільгових категорій зможуть безкоштовно користуватися транспортом у вихідні та святкові дні без обмежень у часі ", - повідомляють в прес-службі міськради.



Раніше у зв'язку з поширенням коронавируса з 23 березня в Запоріжжі було тимчасово призупинено безкоштовне перевезення пасажирів-пільговиків.



Нагадаємо, що Київ з 1 липня змінив умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті, однак зміни стосуються тільки пасажирів, які не зареєстровані в столиці.