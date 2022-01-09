Запорізький Облрада дозволила пільговикам користуватися громадським транспортом без обмежень

У Запоріжжі представники всіх пільгових категорій зможуть безкоштовно користуватися транспортом у вихідні та святкові дні без обмежень у часі.
Рішення про безкоштовний проїзд для них прийняли на сесії депутати.
Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради.
"Запорізькі депутати проголосували за внесення змін до рішення по організації проїзду пільговиків у міському пасажирському транспорті до закінчення карантину. Тепер представники всіх пільгових категорій зможуть безкоштовно користуватися транспортом у вихідні та святкові дні без обмежень у часі ", - повідомляють в прес-службі міськради.
Раніше у зв'язку з поширенням коронавируса з 23 березня в Запоріжжі було тимчасово призупинено безкоштовне перевезення пасажирів-пільговиків.
Нагадаємо, що Київ з 1 липня змінив умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті, однак зміни стосуються тільки пасажирів, які не зареєстровані в столиці.
Рішення про безкоштовний проїзд для них прийняли на сесії депутати.
Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради.
"Запорізькі депутати проголосували за внесення змін до рішення по організації проїзду пільговиків у міському пасажирському транспорті до закінчення карантину. Тепер представники всіх пільгових категорій зможуть безкоштовно користуватися транспортом у вихідні та святкові дні без обмежень у часі ", - повідомляють в прес-службі міськради.
Раніше у зв'язку з поширенням коронавируса з 23 березня в Запоріжжі було тимчасово призупинено безкоштовне перевезення пасажирів-пільговиків.
Нагадаємо, що Київ з 1 липня змінив умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті, однак зміни стосуються тільки пасажирів, які не зареєстровані в столиці.
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