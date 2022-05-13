Запорізький довгобуд: пройшли перші випробування моста на міцність

12:07 14 грудня Київ, Україна

16 років тому почалося будівництво нового моста в Запоріжжі, роботи неодноразово припинялися, але завдяки проєкту "Велике будівництво" в 2020 році довгобуд "зрушився" з місця.

У неділю, 13 грудня, проводили випробування міцності першого моста - від району Бабурка на острів Хортиця, щоб до кінця року відкрити проїзд в один бік.



Про це повідомив глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков на своїй сторінці в Facebook.





За його словами, як саме повинен тестуватися міст, визначає проєктант, але загальні правила однакові у всьому світі.

"Ми мали 8 вантажівок по 34 тонн кожна, заміри проводилися на декількох точках до, після, і поступово з рухом вантажівок. Контроль якості та відповідність робіт технологічним нормам контролюють замовник, підрядник і незалежний технагляд - австрійська компанія, яка працює на мостах 24/7 і має право проводити тестування сумішей або чого-небудь в будь-який момент без попередження підрядника", - написав глава "Укравтодору".

Кубраков зазначив, що підрядник, щоб встигнути завершити роботи за 2, а не за 4 роки, як це визначено контрактом, одночасно працює на кількох точках мегабудівництва.



Запорізький міст - це 9-кілометрова магістраль, яка складається з 6 транспортних розв'язок, в складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласних мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.



"Першим ми відкриємо міст через Старий Дніпро, на фото вже можна побачити заасфальтований проїзд і бар'єрну огорожу. Паралельно працюємо на вантовому мосту через Дніпро. Роботи на ньому в Кривий бухті в самому розпалі - у січні найпотужніший в Європі плавучий кран LK-600 буде влаштовувати конструкції вантового моста на тимчасові опори. Деякі фото зроблені з відомого пілона заввишки 166 метрів. Коли починалося будівництво моста в 2004 році - він був найвищим у Європі. Потім через нестачу фінансування і швидше через нестачу політичної волі будівництво було заморожене, міст втратив першість і перетворився на пам'ятник корупції", - розповів Кубраков.