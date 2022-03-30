Запорізька "Славутич-Арена" запрошує 3 липня на безкоштовний перегляд матчу чвертьфіналу Чемпіонату Європи

10:15 02 липня Київ, Україна

Безпосередньо до матчу чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу збірної України зі збірною Англії, який відбудеться в суботу, 3 липня, в Запоріжжі відкриють найбільшу в Україні фан-зону. Стадіон зможе вмістити до 5 тисяч фанів. Вхід буде безкоштовним.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух на своїй сторінці в Facebook.

Старух зазначив, що створення фан-зони на стадіоні "Славутич-Арена" - ініціатива Запорізької облдержадміністрації за підтримки Запорізької міської ради.



Очікується, що о 20.00 на центральному стадіоні Запоріжжя зберуться 5 тис. місцевих уболівальників, щоб підтримати збірну України з футболу в матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи.



Вхід на стадіон вільний.



