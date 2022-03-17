Запорізька область лідирує в реалізації проєкту президента "Велике будівництво"

14:21 22 жовтня Київ, Україна

Керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін висловив подяку президенту і відзвітував про терміни та якість виконаних робіт в рамках проєкту "Велике будівництво". Ця промова пролунала на відкритті сучасного футбольного стадіону Запорізької гімназії № 8.



"Завдяки програмі президента України "Велике будівництво" і командній роботі фахівців на всіх рівнях, ми побудували якісний і сучасний спортивний стадіон, який заохочує займатися спортом всіх: дітей і дорослих, любителів і професійних спортсменів. 20 червня були отримано необхідні дозволи і почалися роботи і вже 1 жовтня, в рекордні 3,5 місяці, стадіон був повністю готовий!", - підкреслив Віталій Боговін.







Голова ОДА повідомив, що на сьогодні завершено капітальний ремонт в Запорізькій школі-інтернаті №7, гімназії "Софія" м.Дніпрорудне та гімназії №8 м.Мелітополь. Завершена реконструкція ділянок траси Н-30 "Василівка-Бердянськ" 112,3 км. Побудована перша черга Запорізької вітроелектростанції потужністю 98 МВт.



Крім того, керівник Запорізької області звернув увагу на мости-довгобуди: "Згідно з угодою, термін будівництва мостів - 4 роки. Ми ж плануємо завершити через 2 роки. Роботи ведуться цілодобово. На цей рік заплановано фінансування в розмірі 3,7 млрд грн.

До кінця 2020 року планується відкрити 1 смугу руху на мосту, який з'єднує Бабурку з островом Хортиця. Загалом, за всю історію незалежності, в Запорізькій області відремонтовано рекордну кількість доріг. Нам є чим пишатися!", - зазначив Віталій Боговін.