Запорізька та Хмельницька області потрапили в «червону» зону
19:31 07 квітень Київ, Україна
На території Запорізької та Хмельницької областей з 9 квітня встановлюються обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в Телеграм-каналі.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 09 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областей», - зазначив Немчинов.
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