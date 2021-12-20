Запорізька та Хмельницька області потрапили в «червону» зону

19:31 07 квітень Київ, Україна

На території Запорізької та Хмельницької областей з 9 квітня встановлюються обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в Телеграм-каналі.