Запорізька АЕС була сьогодні вночі знеструмлена - Енергоатом

11:01 10 серпня Київ, Україна

У ніч на четвер, 10 серпня, ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього станцію довелося переключити на доступну єдину резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує блекаутом.





У чому полягає загроза

Як зазначили в "Енергоатомі", у такому разі головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гаряча зупинка", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).



Як зазначив в.о.виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач, у разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції та енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".