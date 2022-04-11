Запоріжжя за добу прийняло понад 5 500 внутрішніх переселенців

З початку вторгнення росії до Запоріжжя переїхало 114 125 осіб, з них 29 405 дітей.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Лише минулої доби до міста евакуювалися 5 558 людей з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська.
"Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. В обласний гуманітарний штаб із Кіровоградської області направляють тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням", - зазначив він.
При цьому лише Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гумдопомоги.
Тимошенко поговорив із евакуйованими маріупольцями, які розповіли про злочини російських окупантів.
"Зараз переселенці тимчасово проживають в одному із санаторіїв Запоріжжя та забезпечені всім необхідним", - наголосив він.
"Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. В обласний гуманітарний штаб із Кіровоградської області направляють тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням", - зазначив він.
При цьому лише Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гумдопомоги.
Тимошенко поговорив із евакуйованими маріупольцями, які розповіли про злочини російських окупантів.
"Зараз переселенці тимчасово проживають в одному із санаторіїв Запоріжжя та забезпечені всім необхідним", - наголосив він.
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