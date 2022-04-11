Запоріжжя за добу прийняло понад 5 500 внутрішніх переселенців

13:31 11 квітня Київ, Україна

З початку вторгнення росії до Запоріжжя переїхало 114 125 осіб, з них 29 405 дітей.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Лише минулої доби до міста евакуювалися 5 558 людей з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська.



"Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. В обласний гуманітарний штаб із Кіровоградської області направляють тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням", - зазначив він.



При цьому лише Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гумдопомоги.



Тимошенко поговорив із евакуйованими маріупольцями, які розповіли про злочини російських окупантів.



"Зараз переселенці тимчасово проживають в одному із санаторіїв Запоріжжя та забезпечені всім необхідним", - наголосив він.