Запоріжжя: звернення секретаря міськради

Секретар Запорізької міської ради Куртєв Анатолій Валентинович звернувся до мешканців міста.
“Запорожці зараз у місті все тихо.
Ми знаходимося під надійним захистом наших військових та територіальної оборони.
Так, в Україні війна. Так, у Запоріжжі йтиме ворог. Будьте готові, не виходьте на вулиці без необхідності та пам'ятайте, що місто захищене та готове до будь-якого розвитку подій.
Головне, що від вас зараз потрібне – це спокій!
Тримаємося!”
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