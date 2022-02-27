Запоріжжя: звернення секретаря міськради

12:18 27 лютий Київ, Україна

Секретар Запорізької міської ради Куртєв Анатолій Валентинович звернувся до мешканців міста.

“Запорожці зараз у місті все тихо.

Ми знаходимося під надійним захистом наших військових та територіальної оборони.

Так, в Україні війна. Так, у Запоріжжі йтиме ворог. Будьте готові, не виходьте на вулиці без необхідності та пам'ятайте, що місто захищене та готове до будь-якого розвитку подій.

Головне, що від вас зараз потрібне – це спокій!