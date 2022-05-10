Запоріжжя: на Хортиці відкриється перший в Україні безбар'єрний туроб'єкт

06:54 06 серпня Київ, Україна

До Дня Незалежності на острові Хортиця в Запоріжжі відкриють перший безбар'єрний простір в Україні, створення якого особисто курує Олена Зеленська.
 
Про це повідомляє Facebook-сторінка Кирила Тимошенка - заступника керівника Офісу Президента.

Зокрема, вже на День Незалежності піднятися на 16-метровий Курган єдності зможуть всі охочі незалежно від віку і стану. Курган планується відкрити до цієї дати.
"Доріжки спроєктовані під кутом 5%, кожні 800 м - майданчики, обладнані для відпочинку. Сьогодні разом з першою леді особисто переконалися в дотриманні всіх норм", - відзначив Кирило Тимошенко.
У минулому році саме перша леді Олена Зеленська почала ініціативу "Без бар'єрів", до якої приєднуються міста і області.

Крім Кургану, повністю інклюзивним стане також Музей історії козацтва, який роками стояв закритим через аварійний стан. Його вже реконструюють в рамках програми "Велика реставрація". Так само інклюзивним буде суспільний простір Козацький круг - тут проводитимуть концерти, фестивалі та форуми.
"Уже скоро Хортиця стане одним з найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою - і надсучасною інфраструктурою", - наголосив Тимошенко.