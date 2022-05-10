Запоріжжя: на Хортиці відкриється перший в Україні безбар'єрний туроб'єкт

До Дня Незалежності на острові Хортиця в Запоріжжі відкриють перший безбар'єрний простір в Україні, створення якого особисто курує Олена Зеленська.
Про це повідомляє Facebook-сторінка Кирила Тимошенка - заступника керівника Офісу Президента.
Зокрема, вже на День Незалежності піднятися на 16-метровий Курган єдності зможуть всі охочі незалежно від віку і стану. Курган планується відкрити до цієї дати.
Зокрема, вже на День Незалежності піднятися на 16-метровий Курган єдності зможуть всі охочі незалежно від віку і стану. Курган планується відкрити до цієї дати.
У минулому році саме перша леді Олена Зеленська почала ініціативу "Без бар'єрів", до якої приєднуються міста і області.
Крім Кургану, повністю інклюзивним стане також Музей історії козацтва, який роками стояв закритим через аварійний стан. Його вже реконструюють в рамках програми "Велика реставрація". Так само інклюзивним буде суспільний простір Козацький круг - тут проводитимуть концерти, фестивалі та форуми.
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