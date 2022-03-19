Запоріжжя готується до випуску власного бронежилету

12:26 18 березня Київ, Україна

Запорізькі фахівці працюють над інноваціями у виготовленні бронежилетів . До наукової групи зі створення запорізьких бронежилетів увійшли 19 людей.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.



Серед розробників – керівники підприємств, військові та науковці.



"Розробка почалася ще у 2014 році, тому вже через тиждень група встигне опрацювати матеріали та надасть пропозиції. За словами фахівців, у нашому регіоні є запаси спецсталі, які можуть бути використані. Їх достатньо для виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу", - йдеться у повідомленні.



В ОДА також додали, що зараз вирішується питання випробування та сертифікації.