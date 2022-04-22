Запоріжжя: археологи "виловили" унікальний гарматний лафет

21:45 24 листопада Київ, Україна

Біля острова Хортиця із дна Дніпра підняли 1,2 тонний гарматний лафет часів козацтва, унікальна знахідка відмінно збереглася завдяки мулу.

Лафет датується кінцем XVII - початком XVIII століть. Подібних знахідок раніше не було на території України.
 
Виконаний з дуба лафет окований залізом. Коли його знайшли на дні, з піску і мулу виступала тільки невелика його частина. Археологи спочатку вважали, що це частина корабля, і тільки потім зрозуміли, що це лафет.
"Такий лафет зі встановленою на ньому потужною облоговою гарматою, ймовірно, калібром до 32 фунтів, використовувався для штурму фортець і міст. Подібні знахідки невідомі в межах України. Одиниці схожих лафетів зберігаються в деяких музеях світу. Кожен з них розкриває цікаві подробиці давнього артилерійського озброєння", - розповів гідроархеолог, керівник відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця" Валерій Нефьодов.
фото: пушечный лафет времен казачества