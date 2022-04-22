Запоріжжя: археологи "виловили" унікальний гарматний лафет

21:45 24 листопада Київ, Україна

Біля острова Хортиця із дна Дніпра підняли 1,2 тонний гарматний лафет часів козацтва, унікальна знахідка відмінно збереглася завдяки мулу.



Лафет датується кінцем XVII - початком XVIII століть. Подібних знахідок раніше не було на території України.

Виконаний з дуба лафет окований залізом. Коли його знайшли на дні, з піску і мулу виступала тільки невелика його частина. Археологи спочатку вважали, що це частина корабля, і тільки потім зрозуміли, що це лафет.