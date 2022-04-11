Західний кордон України. Обстановка на пропускних пунктах

12:57 11 квітня Київ, Україна

🔹За добу 10 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 70 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Дані показники, в порівнянні з попередньою добою, вказують на помірне зменшення пасажиропотоку.



🔹З України минулої доби вибули майже 39 тисяч людей. Понад 27 тисяч із них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта прослідували в інші країни-члени ЄС та Молдову.



🔹В Україну за минулу добу прибули понад 31 тисяча людей, 27 тисяч з яких - українці. Крім того, оформлено понад 460 транспортних засобів із гуманітарними вантажами.



Звернемо увагу, що у випадках, визначених законодавством, для перетину державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також інші підтверджувальні документи.