Запорукою того, що опалювальний період пройде без зривів - є списання боргів між учасниками ринку

Кожен четвертий житель нашої країни побоюється того, що тарифи на опалення будуть завищені, а поставки газу - не регулярні. Для того, щоб пройти наступний опалювальний період без зривів, необхідно вирішити проблему газових боргів комунальних підприємств.
Проведене Центром Разумкова соціологічне дослідження показало, що 90% українців проти того, щоб борги комунальників за газ погашали за рахунок підвищення тарифів на тепло. В таких умовах єдиним способом фінансове оздоровлення галузі залишається списання безнадійних боргів, вважають експерти.
Соціологічна служба Центру Разумкова підвела підсумки дослідження «Ставлення населення до можливості зриву опалювального сезону і зростання комунальних тарифів», проведеного в серпні 2020 року. Зібрані дані показують, що кожен четвертий опитаний чекає перебоїв тепла в наступаючому опалювальному періоді через накопичених комунальними підприємствами боргів за газ і інші енергоносії.
У той же час 90% респондентів проти того, щоб боргові проблеми комунальників були вирішені за рахунок підвищення тарифів на тепло та інші комунальні послуги.
«Єдиний шлях забезпечення стабільності, який буде підтриманий споживачами і дозволить успішно пройти опалювальний період - це фінансове оздоровлення комунальних підприємств шляхом списання безнадійних боргів між учасниками ринку», - сказав провідний експерт з питань енергетики Центру Разумкова Максим Белявський.
Рішенням має стати саме списання боргів за газ між підприємствами і компаніями, а не фактичної заборгованості за газ населення. Дослідження показало, що більше половини споживачів (54,4%) виступали проти списання заборгованості побутових споживачів перед постачальниками комунальних послуг. У той же час майже кожен п'ятий опитаний за врегулювання боргової проблеми шляхом взаємозаліку серед енергокомпаній.
Проведене Центром Разумкова соціологічне дослідження показало, що 90% українців проти того, щоб борги комунальників за газ погашали за рахунок підвищення тарифів на тепло. В таких умовах єдиним способом фінансове оздоровлення галузі залишається списання безнадійних боргів, вважають експерти.
Соціологічна служба Центру Разумкова підвела підсумки дослідження «Ставлення населення до можливості зриву опалювального сезону і зростання комунальних тарифів», проведеного в серпні 2020 року. Зібрані дані показують, що кожен четвертий опитаний чекає перебоїв тепла в наступаючому опалювальному періоді через накопичених комунальними підприємствами боргів за газ і інші енергоносії.
У той же час 90% респондентів проти того, щоб боргові проблеми комунальників були вирішені за рахунок підвищення тарифів на тепло та інші комунальні послуги.
«Єдиний шлях забезпечення стабільності, який буде підтриманий споживачами і дозволить успішно пройти опалювальний період - це фінансове оздоровлення комунальних підприємств шляхом списання безнадійних боргів між учасниками ринку», - сказав провідний експерт з питань енергетики Центру Разумкова Максим Белявський.
Рішенням має стати саме списання боргів за газ між підприємствами і компаніями, а не фактичної заборгованості за газ населення. Дослідження показало, що більше половини споживачів (54,4%) виступали проти списання заборгованості побутових споживачів перед постачальниками комунальних послуг. У той же час майже кожен п'ятий опитаний за врегулювання боргової проблеми шляхом взаємозаліку серед енергокомпаній.
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