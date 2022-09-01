"Закриті очі": в Україні запустили мартиролог жертв російсько-української війни

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запустив мартиролог жертв російсько-української війни з 2014 року під назвою Закриті очі.
На платформі вже зібрали інформацію про понад 2000 загиблих. Дані витягують із відкритих джерел, далі їх оцінюють дослідники. При необхідності до публікацій можуть бути додані важливі факти життя або обставини смерті. Платформа має англомовну версію.
Куратори проєкту закликають українців ділитися інформацією про людей, які загинули під час війни, обставини їхньої смерті та історії їхнього життя. Після модерації свідчення буде опубліковано, вони стануть частиною національної пам'яті.
На платформі вже зібрали інформацію про понад 2000 загиблих. Дані витягують із відкритих джерел, далі їх оцінюють дослідники. При необхідності до публікацій можуть бути додані важливі факти життя або обставини смерті. Платформа має англомовну версію.
Куратори проєкту закликають українців ділитися інформацією про людей, які загинули під час війни, обставини їхньої смерті та історії їхнього життя. Після модерації свідчення буде опубліковано, вони стануть частиною національної пам'яті.
Гендиректор «Бабиного Яру» Максим Рабинович вважає, що мартиролог – «це, з одного боку, меморіальна платформа, а з іншого – інструмент комунікації зі світом, який нарешті має прийняти виклик колективної відповідальності за війну».
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