"Закриті очі": в Україні запустили мартиролог жертв російсько-української війни

14:28 16 серпня Київ, Україна





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Куратори проєкту закликають українців ділитися інформацією про людей, які загинули під час війни, обставини їхньої смерті та історії їхнього життя. Після модерації свідчення буде опубліковано, вони стануть частиною національної пам'яті. Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запустив мартиролог жертв російсько-української війни з 2014 року під назвою Закриті очі.На платформі вже зібрали інформацію про понад 2000 загиблих. Дані витягують із відкритих джерел, далі їх оцінюють дослідники. При необхідності до публікацій можуть бути додані важливі факти життя або обставини смерті. Платформа має англомовну версію.Куратори проєкту закликають українців ділитися інформацією про людей, які загинули під час війни, обставини їхньої смерті та історії їхнього життя. Після модерації свідчення буде опубліковано, вони стануть частиною національної пам'яті.

"Кривава війна, розв'язана росією проти України, спричинила масштабні руйнування – зруйновані будинки, втрачений добробут, розбиті мрії. Однак найболючішою трагедією цієї запеклої агресії стали тисячі смертей мирних громадян, які поплатилися за право бути українцями. Російські окупанти цинічно їх розстрілювали, катували, спалювали, ґвалтували, морили голодом.

Їхнє життя забрали. Однак ми не дозволимо забрати і їхні імена", - йдеться на сайті проєкту.

Гендиректор «Бабиного Яру» Максим Рабинович вважає, що мартиролог – «це, з одного боку, меморіальна платформа, а з іншого – інструмент комунікації зі світом, який нарешті має прийняти виклик колективної відповідальності за війну».