Законопроєкт ВРУ. За відсутність маски у клієнта штраф платитимуть власники бізнесу

16:07 03 листопада Київ, Україна

Штрафувати будуть:



- за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,

- невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту. За законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів проголосувала більшість депутатів Верховної Ради України, 251 депутат з 450. Документ був схвалений в першому читанні. Про це повідомляє РБК-Україна.- за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,- невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.



"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.