Закінчено розшифровка "чорних ящиків" літака МАУ

Незважаючи на пошкодження, вдалося вдало вважати і розшифрувати дані з "чорних ящиків" збитого над Тегераном літака МАУ. Розпочато технічне розслідування, терміни не озвучують.
Розшифровка «чорних ящиків» підтвердила той факт, що катастрофи сприяли зовнішні чинники.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в Twitter в п'ятницю, 24 липня.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в Twitter в п'ятницю, 24 липня.
Нагадаємо, напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції та Канади попередньо проаналізували інформацію з обох бортових реєстраторів літака МАУ, збитого на початку січня.
Розшифровка бортопісцев почалася 22 липня.
Відомо, що переговори з делегацією Ірану щодо збитого літака МАУ пройдуть в Києві 29-30 липня.
Розшифровка бортопісцев почалася 22 липня.
Відомо, що переговори з делегацією Ірану щодо збитого літака МАУ пройдуть в Києві 29-30 липня.
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