Закінчено основний етап ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС – МВС

08:05 02 вересня Київ, Україна

Як прозвітував на засіданні Президії Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в Україні завершено перший етап ліквідації катастрофічних наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Він зазначив, що до цих робіт щодня залучали понад 2000 осіб, 300 одиниць техніки та понад сотню плавзасобів.

Міністр поінформував, що до зони лиха потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, в яких мешкало майже 900 тисяч осіб.

"Близько 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, їм доставили 148 тисяч тонн питної та технічної води, майже 119 тисяч тонн продуктів та речі першої необхідності", - уточнив Клименко.

Міністр додав, що з метою запобігання погіршенню санітарної ситуації МВС спільно з Держпродспоживслужбою, органами місцевого самоврядування та рибоохороною провели понад 173 тисячі рейдів.

Як відомо, вночі 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, що викликало масштабне затоплення територій у Херсонській області та завдало значних екологічних, економічних та гуманітарних збитків Україні.

Почалося термінове прокладання магістральних водопроводів у Дніпропетровській області, щоб завершити роботи до осені. Таким чином, можна буде забезпечити водою такі міста як Кривий Ріг, Марганець та Нікополь.