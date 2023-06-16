Закарпатська облрада заборонила діяльність російських релігійних організацій

На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних із росією, з метою зміцнення національної безпеки.
Про це повідомляє Закарпатська облрада через соціальну мережу Facebook.
Згідно з новим рішенням, ухваленим депутатами обласної ради, забороняється діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій на території Закарпатської області, які співпрацюють чи пов'язані з країною-агресором.
У повідомленні наголошується, що депутати рекомендують правоохоронним органам швидко та ефективно реагувати на виявлення фактів антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.
Це рішення зумовлене прагненням забезпечити безпеку та захист національних інтересів на Закарпатті.
Про це повідомляє Закарпатська облрада через соціальну мережу Facebook.
Згідно з новим рішенням, ухваленим депутатами обласної ради, забороняється діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій на території Закарпатської області, які співпрацюють чи пов'язані з країною-агресором.
У повідомленні наголошується, що депутати рекомендують правоохоронним органам швидко та ефективно реагувати на виявлення фактів антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.
Це рішення зумовлене прагненням забезпечити безпеку та захист національних інтересів на Закарпатті.
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