Закарпатська облрада заборонила діяльність російських релігійних організацій

15:48 01 червня Київ, Україна

На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних із росією, з метою зміцнення національної безпеки.



Про це повідомляє Закарпатська облрада через соціальну мережу Facebook.



Згідно з новим рішенням, ухваленим депутатами обласної ради, забороняється діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій на території Закарпатської області, які співпрацюють чи пов'язані з країною-агресором.



У повідомленні наголошується, що депутати рекомендують правоохоронним органам швидко та ефективно реагувати на виявлення фактів антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.



Це рішення зумовлене прагненням забезпечити безпеку та захист національних інтересів на Закарпатті.