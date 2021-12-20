Закарпаття: активісти будуть "ловити" паліїв трави за допомогою дронів

18:23 24 березень Київ, Україна

На Закарпатті молодіжна група за допомогою дронів (квадрокоптерів) патрулюватиме місцевість і встановлюватиме паліїв.

Інформацію про виявлених порушників будуть передавати в Нацполіцію і ДСНС, про це у тематичній групі Еко Свалявщина у Фейсбуці повідомив Василь Петрус.



Як наголошується в пості, патрулювати будуть поки тільки в одному районі області - у Свалявському, точніше - в Свалявській і Неліпинській громадах.

"Всі вже 100 разів чули, що спалювати сміття і суху рослинність не можна! Навіть Верховна Рада прийняла закон, який передбачає адміністративне правопорушення та високі штрафи - 1 700 (152 ККУ). Але все одно, не всіх це зупиняє. Хочемо зазначити, що з дрона добре видно, звідки почав поширюватися вогонь, встановити власника такої ділянки буде не проблема. Також, якщо хтось думає, що можна підпалити і швидко втекти - у вас це не вийде. За хвилину дроном можна облетіти квадратний кілометр і зробити фото/відеофіксацію підпалу", - написав активіст.

Активісти також відстежуватимуть громадян, що викидають сміття і будівельні відходи у несанкціонованих місцях.