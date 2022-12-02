Загарбники готують хвилю мобілізації в окупованому Криму

В окупованому Криму російські співробітники військових комісарів готуються до нової хвилі мобілізації.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

"На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації".

За наявною штабом інформації, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах.