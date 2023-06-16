Затримка інформації на фронті: стратегія Сил оборони

17:19 14 червня Київ, Україна

Зважаючи на важливість оборони, українців закликають з особливою увагою ставитися до затримки певної інформації про події на фронті. Пауза, яка виникає у таких випадках, дозволяє українським військовим вивчити та врахувати реакцію супротивника.



У зв'язку з цим представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень підкреслив у своєму повідомленні у Фейсбуці важливість затримки певної інформації з погляду військової оперативно-тактичної стратегії.

"Така пауза дозволяє вивчити реакцію противника, виявити його провокаційні дії, фальшивки, маніпуляції та використовувати отримані знання у своїх інтересах. Необхідно розуміти, що кількість та активність російських військових кореспондентів не говорить про їхнє домінування", - зазначив Шершень.



Шершень також повідомив, що протягом останньої доби на Таврійському напрямку Сили оборони виконали 1477 вогневих завдань.



Особливо складна ситуація складається на Авдіївському напрямку, де українські сили продовжують протистояти штурмам російських окупаційних військ. Проте на Бердянському напрямку ворог активно обороняється, прагнучи зупинити наступальні операції українських військ.

"Захисники Таврійського напрямку міцно утримують свої позиції та активно знищують противника. За останню добу супротивник атакував наші позиції 20 разів. Загалом за добу зафіксовано 559 обстрілів", - зазначив Шершень.

Крім того, Шершень поділився інформацією про те, що російські окупанти продовжують здійснювати штурмові дії з метою захоплення Мар'їнки та створення умов для оточення Авдіївки. Однак Сили оборони успішно відбивають усі атаки супротивника у Мар'їнці.



Водночас ворог здійснив артобстріли Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки, Максимільянівки, Перемоги та Новомихайлівки на Донеччині.



Також Шершень повідомив, що спостерігається рух російських транспортних колон, що перевозять вкрадену побутову техніку, меблі та інше майно, у напрямку міста Токмак, поблизу селища Очеретувате. На причалах морського порту в Бердянську також відбувається завантаження вкраденого зерна на судна.