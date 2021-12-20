Затримано злочинця, який погрожував підірвати БЦ "Леонардо"

16:13 03 серпень Київ, Україна

Спецпідрозділ "Альфа" в ході операції по знешкодженню терориста, успішно затримала загарбника, який погрожував підірвати бізнес-центр "Леонардо".



Заручниця, яка є керівником відділення "Універсал Банку", не постраждала.



Терориста звуть Карімов Сухроб Рахмановіч, він народився 25 березня 1988 року. Геращенко назвав його «психічно неврівноваженим», судячи з соцмереж. Його вже затримали живим - до терориста пустили журналістів, під час розмови увірвалася «Альфа». Вибуху не сталося.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко назвав зловмисника «психічно неврівноваженим», якщо судячи з його соцмережах.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ст. 258 КК України ( "Терористичний акт").