Затримано злочинця, який погрожував підірвати БЦ "Леонардо"

Спецпідрозділ "Альфа" в ході операції по знешкодженню терориста, успішно затримала загарбника, який погрожував підірвати бізнес-центр "Леонардо".
Заручниця, яка є керівником відділення "Універсал Банку", не постраждала.
Терориста звуть Карімов Сухроб Рахмановіч, він народився 25 березня 1988 року. Геращенко назвав його «психічно неврівноваженим», судячи з соцмереж. Його вже затримали живим - до терориста пустили журналістів, під час розмови увірвалася «Альфа». Вибуху не сталося.
Заручниця, яка є керівником відділення "Універсал Банку", не постраждала.
Терориста звуть Карімов Сухроб Рахмановіч, він народився 25 березня 1988 року. Геращенко назвав його «психічно неврівноваженим», судячи з соцмереж. Його вже затримали живим - до терориста пустили журналістів, під час розмови увірвалася «Альфа». Вибуху не сталося.
Заступник міністра МВС Антон Геращенко назвав зловмисника «психічно неврівноваженим», якщо судячи з його соцмережах.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ст. 258 КК України ( "Терористичний акт").
Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, невідомий зловмисник зайшов до відділення банку в БЦ Леонардо з рюкзаком, в якому нібито знаходилася бомба.
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