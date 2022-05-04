Затримано чоловіка, який виготовляв документи для незаконного перетину кордону

14:43 04 травня Київ, Україна

У Львові чоловік за 10 тисяч доларів робив документи для незаконного перетину кордону.

Він надавав військовозобов'язаним чоловікам фіктивні документи про навчання у вишах Республіки Польща.



На підставі отриманих документів військовозобов'язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску, повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України після отримання всієї суми від одного з охочих виїхати за межі України. В цей час встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.



На Одещині житель Білгород-Дністровського району налагодив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян через держкордон. За свої послуги він брав 2 тисячі доларів США з людини.



На Буковині поліціянти затримали п'ятьох людей, які незаконно переправляли через кордон військовозобов'язаних чоловіків.



У селі Ділове Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які за 4 тисячі доларів незаконно переправляли до Румунії військовозобов'язаного.