Зарахування в школу онлайн - інструкція для батьків першокласника

19:26 29 травня Київ, Україна

Всіх батьки превоклашек хвилюються, як зарахувати дитину в перший клас в умовах карантину . Які перевірки будуть проводитися? Гранична дата подочі документів? Як вступити до школи не за місцем проживання? і багато інших.

Ми підготували відповіді на ці та інші питання, що стосуються подачі в школу документів на дитину, який йде в 1 клас в 2020-2021 навчальному році.



Як подавати документи під час карантину?



Через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування в перший клас онлайн або переносити термін їх прийому в залежності від карантину. Відповідне роз'яснення оприлюднено на сайті Через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування в перший клас онлайн або переносити термін їх прийому в залежності від карантину. Відповідне роз'яснення оприлюднено на сайті МОН

«Засновник може дозволити подавати документи в сканованою формі по електронній пошті без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, отримані таким чином, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата », - відзначають в міністерстві.



Коли закінчується прийом документів?



Терміни прийому документів для зарахування визначають на місцях органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. Однак цей термін не може бути менше місяця.

Через складну епідситуацію МОН рекомендує навчальним закладам організувати процес прийому документів після карантину.

Деякі школи і гімназії вже встановили кінцеву дату подачі документів. У прозорий барабан або ящик складають жеребки. Їх кількість повинна відповідати кількості учнів, які претендують на зарахування. Кожен учасник жеребкування отримує жереб для однієї дитини, розпаковує його, демонструє і оголошує всім присутнім.



Якщо під час жеребкування не можуть бути присутніми батьки дитини або уповноважені ними особи, жереб тягне один з членів комісії.



Як дізнатися, чи є в школі вільні місця?



Протягом двох робочих днів після зарахування дітей школа повинна оприлюднити на своєму інформаційному стенді та сайті інформацію для батьків. Якщо у школи немає власного сайту, ця інформація повинна з'явитися на сайті управління освіти.



Отже, на сайті повинні оприлюднити: