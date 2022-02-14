Навіщо російська влада добудовує мечеть в Криму

19:58 20 травень Київ, Україна

Російська влада в Криму має намір добудувати Соборну мечеть в Сімферополі. Проєкт є довгобудом, на його втілення було зібрано понад 3 млрд рублів пожертвувань. Будівництво йде вже 6 років.

Путін. 18 травня 2021 рік, віддав розпорядження уряду про надання необхідного сприяння в завершенні будівництва культової споруди.

"Уряду Російської Федерації спільно з Радою Міністрів Республіки Крим та з залученням зацікавлених організацій надати необхідне сприяння в завершенні робіт з будівництва Соборної мечеті в Сімферополі", - йдеться в переліку доручень.

Розпорядження було висунуто саме 18 травня, в День пам'яті геноциду кримськотатарського народу.

Спочатку муфтіят планував в 2018 році закінчити будівництво, розпочате в 2015 році. Однак у встановлений термін було закладено початок будівництва лише головного купола мечеті. Тому закінчення проєкту було перенесено на один рік. У 2019 термін здачі було перенесено ще на кілька місяців вперед. Після цього завершення будівництва неодноразово переносилося і тепер, муфтіят натякає, що Соборну мечеть повинні закінчити в 2022 році.

Наріман Джелял, один з лідерів кримськотатарського національного руху вважає, що завершення будівництва невигідно для Росії, адже тоді доведеться шукати новий символ, починати нове будівництво для того, щоб створити нову вивіску турботи про кримських татар.

На думку Джеляла і інших кримськотатарських активістів, турбота про його народ ілюзорна. Насправді до татар в Криму ставляться як до екстремістів. Їх висунули на задвірки суспільно-політичного життя Криму, і окупаційна влада не збирається нічого міняти.

Тому активісти стверджують, що Соборна мечеть - це не що інше, як пропагандистський проєкт Кремля, а обіцянки Путіна допомогти в завершенні будівництва в цьому році - елемент агітації перед майбутніми парламентськими виборами в Держдуму РФ.