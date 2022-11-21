"Забрати свободу нікому не вдасться: Зеленський привітав українців із Днем Гідності та Свободи

10:58 21 листопада Київ, Україна

Український народ об'єднався і продовжує платити високу ціну за свободу, але забрати її нікому не вдасться. Весь світ бачить, на що здатні українці, щоби захистити свою свободу.





Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Він зазначив, що за рік в Україні, Європі та світі змінилося чимало, але незмінною залишається відповідь на запитання: Хто такі українці і що для них головне.

"Дві цінності, нерозривно сплетені, як лівий та правий береги Дніпра. Як синій та жовтий кольори, як слова Чубинського та музика Вербицького. Як дві нитки у візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність і свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і немає страху захищати", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що українці завжди знали, чого хочуть, а цього року світ дізнався, що українці можуть.

"Усі побачили, які у нас захисники та захисниці. Як можна дати відсіч одній із найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу. Хтось скаже: звучить голосно. Так. Наше військо голосно звучить. І останні вісім років. І останні дев'ять місяців. Коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени. Сотні тисяч українців, які не сіли у літак, а стали у чергу до військкомату. І пліч-о-пліч стали на захист нашої мрії. Навіки вільної України", - сказав він.

За словами президента, світ побачив, на що здатні цивільні українці.

"Як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голими руками зупиняти та розгортати ворожі танки та БТРи. Незважаючи на постріли та шумові гранати виходити на мітинги в окупації. Збити російський безпілотник банкою консервації. Дати окупантам насіння, щоб на місці, де воно загине, соняшники проросли", - зазначив Зеленський.

Також Зеленський додав, що весь світ побачив, які в Україні лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери: "Як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль, витягувати з поля бою десятки поранених, оперувати під бомбами та кулями. Під бомбами та кулями провести посівну та зібрати врожай. Читати лекції студентам онлайн, у окопі. Здобути диплом бакалавра онлайн, в окопі".



Президент відзначив і волонтерів, і всіх небайдужих людей.

"Всі побачили, як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все. Придбати все. Привезти усе. А потім дістати, купити та привезти знову, бо це було не все. І в кожному селі варили борщі у банках і закривали тушонку на фронт, бо ми згоріли б від сорому, якби наші воїни їли прострочені пайки, як орки", - сказав він.

Він наголосив, що українці готові віддати останнє, щоб український воїн виглядав гідно, боровся та перемагав гідно.

"І всі побачили, який у нас бізнес. Не олігархи, а сучасний, креативний, людяний та відповідальний бізнес. Як можна свій офіс, готель чи спортзал перетворити на притулок для переселенців". Як бренди модного взуття шиють армійські черевики. Дизайнери жіночих суконь – бронежилети. Виробники садових меблів виробляють їжаки. Зіркова модель готує їжу для бійців та біженців. Телеведуча робить "Бандера-смузі". Доктор наук сортує "гуманітарку" у Польщі. А оперний співак евакуює на своєму авто сотні людей", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що весь світ побачив, які українські діти, як вони відмовляються від смартфонів та гаджетів, щоб передати гроші на армію. Як миють машини та продають малюнки, збираючи на ЗСУ. Як хлопчик тікає з дому, щоб записатися до ТРО. Як дівчинка із простріленими ногами 15 кілометрів веде автомобіль, щоб вивезти чотирьох поранених дорослих.

"Всі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри у себе. І об'єдналися. Щоб не втратити свободи. Не втратити незалежність. Не втратити Україну", - сказав президент.

Він зазначив, що українці можуть залишитись без грошей, світла, бензину, гарячої води, але не без волі, і це залишається незмінним.

"Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас свободи. Але головне, що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться", - наголосив Зеленський у промові минулого року.

Він зазначив, що за рік змінилося чимало: у землі – воронки, у містах та селах – блок-пости та їжаки, на вулицях буває темно, а у будинках холодно.