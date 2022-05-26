За вирубку ялинки загрожує штраф до 5000 грн

07:53 23 грудня Київ, Україна

За незаконну вирубку головного новорічного атрибута правопорушникам загрожує штраф від 500 грн до 5000 грн.



Про це повідомляє ДП Гринявське лісове господарство в Facebook



Так, з метою недопущення самовільної вирубки, лісовою охороною ДП "Гринявський лісгосп" із залученням співробітників поліції, створені спеціальні рейдові бригади з охорони хвойних насаджень та запобігання правопорушенням.

"Щорічно знаходяться любителі незаконно зрубати ялинку собі, а то і на продаж. Хочемо застерегти цих горе-заготівельників від подібних дій. Працівники лісової охорони здійснюють постійне патрулювання лісових масивів. Тому лісівники нагадують, що самовільна рубка новорічних ялинок, відповідно до ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення адмінштрафу на громадянина від 510 до 1020 гривень і посадових осіб від 850 до 5100 гривень за одне дерево і відшкодування завданих збитків, що залежать від діаметра пня дерева", - сказано в повідомленні.

Так, працівниками лісової охорони під час проведення рейду 21 грудня був виявлений "ялинковий браконьєр" в Гостівецькому лісництві і був складений на правопорушника адмінпротокол, ним сплачено штраф.