За час вторгнення росіяни вбили в Україні майже чотириста дітей

16:40 19 вересня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок дій російських військових загинуло 390 дітей. Загальна кількість постраждалих дітей становить 1149, з яких понад 759 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.



Найбільше постраждалих у Донецькій області – 395, Харківській – 219, а також Київській – 116.



Наприклад, 16 вересня у Харкові двоє дітей 5 та 17 років отримали поранення під час обстрілу, 17 вересня у Чугуєві від отриманих травм у лікарні померла 11-річна дівчинка, а 18 вересня внаслідок обстрілу Куп'янське поранення отримав 11-річних хлопчик.. Із понад двох сотень постраждалих дітей з кінця лютого на Харківщині, 55 – загинули.



Також на Донеччині 18 вересня в Торецьку отримала поранення 12-річна дівчинка.



Серед регіонів, де за час повномасштабного вторгнення зафіксували найбільшу кількість постраждалих дітей, Миколаївська область, в якій налічують 72, Чернігівська – 68, Луганська – 61, Херсонська – 55, Запорізька – 46 та Дніпропетровська – 26.



В Офісі генерального прокурора нагадують, що цифри щодо постраждалих не є остаточними, тому що триває робота щодо встановлення жертв у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.