За час збройної агресії росії поранено 855 дітей

10:35 08 грудня Київ, Україна

З моменту початку вторгнення росії в Україну загинули щонайменше 443 дитини, ще 855 отримали поранення.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Понад 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 8 грудня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 443. Зросла кількість поранених - 855", - йдеться у повідомленні.

Ювенальні прокурори зазначають, що цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 426, Харківській – 267, Київській – 117, Запорізькій – 78, Миколаївській – 77, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.



Зокрема, 6 грудня під час ракетних обстрілів росією с. Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку. Також стало відомо, що 3 грудня через ракетні обстріли військами росії м. Бахмут Донецької області зазнав поранення 4-річний хлопчик.



Крім того, через бомбардування та обстріл збройними силами рф пошкоджено 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю, додали в ОГПУ.