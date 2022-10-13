За час війни в Україні загинули 422 дитини

Станом на ранок 13 жовтня щонайменше 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, кількість загиблих дітей за добу не змінилася – 422. Не змінилися й дані про поранених – 808.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 254, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Запорізькій – 68, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.
Ці дані не є остаточними, оскільки продовжують встановлювати кількість жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГПУ.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2614 навчальних закладів. З них 313 зруйновано повністю.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, кількість загиблих дітей за добу не змінилася – 422. Не змінилися й дані про поранених – 808.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 254, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Запорізькій – 68, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.
Ці дані не є остаточними, оскільки продовжують встановлювати кількість жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГПУ.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2614 навчальних закладів. З них 313 зруйновано повністю.
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