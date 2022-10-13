За час війни в Україні загинули 422 дитини

10:06 13 жовтня Київ, Україна

Станом на ранок 13 жовтня щонайменше 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, кількість загиблих дітей за добу не змінилася – 422. Не змінилися й дані про поранених – 808.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 254, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Запорізькій – 68, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.



Ці дані не є остаточними, оскільки продовжують встановлювати кількість жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГПУ.



Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2614 навчальних закладів. З них 313 зруйновано повністю.