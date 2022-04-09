За час війни у ​​Чернігові загинуло близько 700 людей

Російські військові обстрілювали Чернігівщину та Чернігів із перших днів повномасштабного вторгнення. У місті не було світла, газу, води, тож людям доводилося готувати їжу на багаттях. Масову евакуацію провести також не вдавалося, адже окупанти замінували дороги та скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав Київ та Чернігів. Ті, хто наважувався виїхати, використовували стежки в лісах.
Про це розповів міський голова міста Владислав Атрошенко.
Ще наприкінці березня омбудсман говорила, що околиці Чернігова розбомблені повністю, а передмістя – на 60%. За словами Атрошенка, влада систематизує всю інформацію про руйнування, а обсяг робіт, які потрібно провести для відновлення інфраструктури, охарактеризував як колосальний.
Нині у місті та області активно проводять розмінування. Лише за один день роботи, як розповіли у ДСНС, на Чернігівщині вилучили 3 тисячі 213 одиниць боєприпасів, зокрема, ракети "Точка У". Місцевих просять не чіпати такі предмети та обов'язково повідомляти про них на 101 чи 102.
До початку бойових дій у Чернігові проживало 285-290 тисяч людей і приблизно половині вдалося виїхати. Наразі, за словами мера, можна сказати, що у місті залишилося від 80 до 95 тисяч жителів. Ці цифри було отримано, спираючись на дані мобільних операторів.
Щодо кількості загиблих, то Атрошенко зазначив, що ці дані також не точні.
Атрошенко пояснює, що є випадки, коли люди, яких офіційно вважали зниклими безвісти, швидше за все, загинули внаслідок бомбардувань.
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