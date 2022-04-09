За час війни у ​​Чернігові загинуло близько 700 людей

18:03 08 квітня Київ, Україна

Російські військові обстрілювали Чернігівщину та Чернігів із перших днів повномасштабного вторгнення. У місті не було світла, газу, води, тож людям доводилося готувати їжу на багаттях. Масову евакуацію провести також не вдавалося, адже окупанти замінували дороги та скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав Київ та Чернігів. Ті, хто наважувався виїхати, використовували стежки в лісах.

Про це розповів міський голова міста Владислав Атрошенко.

"Чернігів пережив усі жахи війни. Ми бачимо це за кількістю ящиків зі снарядами та кількістю гільз, які знаходять при зачистках навколишніх сіл і територій. Це тисячі снарядів, а можливо, десятки тисяч снарядів 152 калібру, тисячі мін 120 калібру. Це завдало значних руйнувань», – каже він.

Ще наприкінці березня омбудсман говорила, що околиці Чернігова розбомблені повністю, а передмістя – на 60%. За словами Атрошенка, влада систематизує всю інформацію про руйнування, а обсяг робіт, які потрібно провести для відновлення інфраструктури, охарактеризував як колосальний.



Нині у місті та області активно проводять розмінування. Лише за один день роботи, як розповіли у ДСНС, на Чернігівщині вилучили 3 тисячі 213 одиниць боєприпасів, зокрема, ракети "Точка У". Місцевих просять не чіпати такі предмети та обов'язково повідомляти про них на 101 чи 102.

До початку бойових дій у Чернігові проживало 285-290 тисяч людей і приблизно половині вдалося виїхати. Наразі, за словами мера, можна сказати, що у місті залишилося від 80 до 95 тисяч жителів. Ці цифри було отримано, спираючись на дані мобільних операторів.



Щодо кількості загиблих, то Атрошенко зазначив, що ці дані також не точні.

“Я можу назвати приблизну кількість – це 700 осіб, це і військових, і цивільних. Крім того, є 70 тіл непізнаних. Ми не можемо їх ідентифікувати. І є 40 людей, які зникли безвісти. Приблизно є розуміння причин (зникнення – ред.), але доказів немає”, - сказав Атрошенко.

Атрошенко пояснює, що є випадки, коли люди, яких офіційно вважали зниклими безвісти, швидше за все, загинули внаслідок бомбардувань.