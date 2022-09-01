За час військового стану Україна отримала 8,5 тисячі тонн медичної гумдопомоги

14:56 10 серпня Київ, Україна

Україна за час воєнного стану отримала 8,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 12 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



У МОЗ зазначають, що це сукупна підтримка з 35 країн світу та понад 60 міжнародних та благодійних організацій, медичних установ, іноземних та українських компаній, а також урядів різних держав.

"Вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Насамперед - для закриття потреб медичних установ, розташованих у зоні бойових дій та поблизу них, а також котрі займаються лікуванням поранених. Крім того, у фокусі заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб", - зазначили у міністерстві.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, МОЗ налагодило співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.