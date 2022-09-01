За час військового стану Україна отримала 8,5 тисячі тонн медичної гумдопомоги

Україна за час воєнного стану отримала 8,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 12 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
У МОЗ зазначають, що це сукупна підтримка з 35 країн світу та понад 60 міжнародних та благодійних організацій, медичних установ, іноземних та українських компаній, а також урядів різних держав.
У МОЗ зазначають, що це сукупна підтримка з 35 країн світу та понад 60 міжнародних та благодійних організацій, медичних установ, іноземних та українських компаній, а також урядів різних держав.
За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, МОЗ налагодило співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.
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