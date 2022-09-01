За час повномасштабного вторгнення рашисти скоїли понад 400 злочинів проти журналістів та медіа

14:59 25 серпня Київ, Україна

За пів року повномасштабного вторгнення росія скоїла 435 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.





Про це повідомили в Інституті масової інформації (ІМІ).

За останній місяць під російські обстріли на Донеччині потрапили журналісти проєктів Donbas Frontliner та Ukrainian Witness, які вважають, що обстріл вівся по них прицільно. Загалом ІМІ зафіксував 25 випадків російських обстрілів журналістів.



Українські медіа продовжують отримувати погрози від росіян на електронні адреси, хоча кількість погроз зменшилася. Також на окупованих територіях загарбники продовжують відбирати бренди медіа. Наприклад, у тимчасово захопленій російськими окупантами Волновасі росіяни вкрали бренд української газети "Наше слово" та видають для поширення своєї пропаганди.



З початку широкомасштабного вторгнення щонайменше 215 телерадіомовників, онлайн- та друкованих медіа (загальнонаціональних, регіональних та місцевих) припинили повністю або частково свою діяльність через бойові дії та окупацію. Це переважно регіональні медіа із Запорізької, Херсонської, Хмельницької, Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, Сумської, Луганської, Чернігівської областей.



За пів року російські військові вбили загалом 37 журналістів в Україні. З них вісім журналістів убито під час виконання професійних обов'язків: троє українських та п'ять іноземних, дві жінки та п'ять чоловіків. Ще 14 журналістів отримали поранення.



Досі зниклими вважаються четверо журналістів – троє маріупольських та журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який зник на Київщині під час російської окупації.