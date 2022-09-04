За участь у псевдореферендумах – стаття у Кримінальному кодексі

10:11 04 вересня Київ, Україна

За участь у фейкових "референдумах", які рф має намір провести на тимчасово окупованих територіях, громадянам України загрожує кримінальне переслідування. Про це у суботу, 3 серпня, заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Для наших громадян, які братимуть участь у цьому (референдумах), це насправді стаття Кримінального кодексу. Тому я ще раз закликаю евакуюватися всіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях – не брати участь у жодних "референдумах", - сказала Верещук.

Вона також додала, що цивілізований світ ніколи не визнає результатів таких псевдореферендумів, оскільки "це все фарс і цирк".

Нагадаємо, що українська розвідка встановила мешканців окупованого Мелітополя, які погодилися взяти участь у проведенні псевдореферендуму та 31 липня брали участь в організаційній нараді з цього приводу.

Раніше повідомлялося про те, що влада росії перенесла проведення псевдореферендумів в "ЛНР", "ДНР", а також на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей України до кінця осені.