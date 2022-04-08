За добу знешкоджено понад 4 тис. вибухонебезпечних предметів

10:57 06 квітня Київ, Україна

Оперативна інформація про роботу піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни.



🔷 Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 429 разів, ними виявлено, вилучено та знешкоджено 4 тис. 101 вибухонебезпечний предмет, обстежено територію площею 382 га.



🔷 Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області 1 тис. 828 разів, у Миколаївській – 1028, Донецькій – 259, Київській – 295, Сумській – 154 рази.



🔷 Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 26 тис. 526 вибухонебезпечних предметів, 417 кг вибухової речовини, зокрема, 1 тис. 366 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 5 тис. 507 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону-101. Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://dsns.gov.ua/ru/protiminna-diyalnist.