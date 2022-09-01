За добу ДТЕК відновили електропостачання для 13 тисяч сімей у 7 населених пунктах

Минулої доби аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 13 тисяч сімей у 7 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляється на сайті компанії у середу, 31 серпня.
Так, відновили енергопостачання понад 10 тисяч домогосподарств Бахмутської громади, яка перебуває під щоденним обстрілом російських окупантів.
Також енергетикам вдалося провести ремонти в Авдіївській, Слов'янській та Торецькій громадах Донецької області.
На Дніпропетровщині світло повернули для 1250 сімей Нікопольського району.
Без світла поки що залишаються 90 населених пунктів на Донеччині, де енергетики не можуть працювати і немає дозволу на проведення робіт від військових.
Так, відновили енергопостачання понад 10 тисяч домогосподарств Бахмутської громади, яка перебуває під щоденним обстрілом російських окупантів.
Також енергетикам вдалося провести ремонти в Авдіївській, Слов'янській та Торецькій громадах Донецької області.
На Дніпропетровщині світло повернули для 1250 сімей Нікопольського району.
Без світла поки що залишаються 90 населених пунктів на Донеччині, де енергетики не можуть працювати і немає дозволу на проведення робіт від військових.
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