За добу ДТЕК відновили електропостачання для 13 тисяч сімей у 7 населених пунктах

16:37 31 серпня Київ, Україна

Минулої доби аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 13 тисяч сімей у 7 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляється на сайті компанії у середу, 31 серпня.



Так, відновили енергопостачання понад 10 тисяч домогосподарств Бахмутської громади, яка перебуває під щоденним обстрілом російських окупантів.



Також енергетикам вдалося провести ремонти в Авдіївській, Слов'янській та Торецькій громадах Донецької області.



На Дніпропетровщині світло повернули для 1250 сімей Нікопольського району.



Без світла поки що залишаються 90 населених пунктів на Донеччині, де енергетики не можуть працювати і немає дозволу на проведення робіт від військових.