За суботу щеплення від COVID отримали майже 70 тисяч українців

13:30 01 серпня Київ, Україна

Кампанія з вакцинації в Україні проходить успішно. За даними Міністерства охорони здоров'я, в останній день липня, в суботу, вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали 68 499 осіб.

Так, першу дозу отримали 45 597 осіб, а повністю імунізовані - 22 902 особи.

Напередодні в країні працювали 420 мобільних бригад, 965 пунктів вакцинації, 319 центрів вакцинації.

Більшість щеплень зробили препаратом компанії Moderna - 25 592. Менше використовувалися вакцини Pfizer - 19 622, Sinovac Biotech - 17 476 і AstraZeneca - 5 449.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 571 447 осіб, з них отримали одну дозу - 3 571 445 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 023 258 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 594 703 щеплення.

Кількість зроблених щеплень за добу (друга доза):

Київ - 2836

Вінницька обл - 625

Волинська обл - 298

Дніпропетровська обл - 1341

Донецька обл - 388

Житомирська обл - 857

Закарпатська обл - 531

Запорізька обл - 527

Івано-Франківська обл - 397

Київська обл - 2123

Кіровоградська обл - 325

Луганська обл - 277

Львівська обл - 1 546

Миколаївська обл - 263

Одеська обл - 1497

Полтавська обл - 1653

Рівненська обл - 551

Сумська обл - 335

Тернопільська обл - 472

Харківська обл - 1747

Херсонська обл - 1145

Хмельницька обл - 630

Черкаська обл - 974

Чернівецька обл - 666

Чернігівська обл - 898

Напередодні МОЗ відзвітував про вакцини в Україні. В країну прилетів літак, який доставив чергову партію з 1,5 млн доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac.