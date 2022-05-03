За суботу щеплення від COVID отримали майже 70 тисяч українців

Кампанія з вакцинації в Україні проходить успішно. За даними Міністерства охорони здоров'я, в останній день липня, в суботу, вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали 68 499 осіб.
Так, першу дозу отримали 45 597 осіб, а повністю імунізовані - 22 902 особи.
Напередодні в країні працювали 420 мобільних бригад, 965 пунктів вакцинації, 319 центрів вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Moderna - 25 592. Менше використовувалися вакцини Pfizer - 19 622, Sinovac Biotech - 17 476 і AstraZeneca - 5 449.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 571 447 осіб, з них отримали одну дозу - 3 571 445 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 023 258 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 594 703 щеплення.
Кількість зроблених щеплень за добу (друга доза):
Київ - 2836
Вінницька обл - 625
Волинська обл - 298
Дніпропетровська обл - 1341
Донецька обл - 388
Житомирська обл - 857
Закарпатська обл - 531
Запорізька обл - 527
Івано-Франківська обл - 397
Київська обл - 2123
Кіровоградська обл - 325
Луганська обл - 277
Львівська обл - 1 546
Миколаївська обл - 263
Одеська обл - 1497
Полтавська обл - 1653
Рівненська обл - 551
Сумська обл - 335
Тернопільська обл - 472
Харківська обл - 1747
Херсонська обл - 1145
Хмельницька обл - 630
Черкаська обл - 974
Чернівецька обл - 666
Чернігівська обл - 898
Напередодні МОЗ відзвітував про вакцини в Україні. В країну прилетів літак, який доставив чергову партію з 1,5 млн доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac.
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