За скільки має приїхати "швидка" – пояснення МОЗ

10:09 12 вересня Київ, Україна

На критичний виклик бригади «швидкої» мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений – за 20, пояснюють у МОЗ.



Водночас там зазначають, що під час воєнного стану у разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади відстрочать до припинення загрози.



Також його можуть відстрочити «з огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги», таких як ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація. Цей порядок регулюється ухвалою Кабміну №1271.



Чим критичний виклик відрізняється від екстреного:

Критичний супроводжується відсутністю чи неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати.

При екстреному можуть бути порушені ознаки свідомості, кровотеча, гострий коронарний синдром, гострий мозковий інсульт, розлад та дихання.

Якщо пацієнт потребує оцінки стану здоров'я, але відстрочка медичної допомоги не призведе до погіршення його стану, виклик вважається не екстреним та «швидка» не приїде. У той самий час до таких пацієнтів можуть направити медиків, однак за умови, що є вільні бригади і немає доступу до первинної медичної допомоги у сімейного лікаря.



Що стосується непрофільних дзвінків (пацієнт не потребує допомоги на місці), то його можуть проконсультувати телефоном.