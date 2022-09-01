За здачу чоловіків для примусової мобілізації окупанти сплачують 60 тисяч рублів

13:08 21 серпня Київ, Україна

На Луганщині за здачу місцевих мешканців серед чоловіків для примусової мобілізації окупанти платять 60 тисяч рублів. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Гайдай у неділю, 21 серпня.

"Здають сусіди – за інформацію про місцезнаходження чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів. Винагороду пропонують у невеликих містах окупованої Луганської області, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану з примусової мобілізації ніхто не скасовував", – написав він у телеграм-каналі. За його словами, "родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" - беруть гроші без вагань. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще грошей дали. На нову Ладу, щоправда, не вистачить, але тут й не росія".

Гайдай зазначив, що самі росіяни не хочуть йти у відкриту битву, тож продовжують мобілізувати на окупованих територіях місцевих жителів.

Тим часом на фронті окупанти зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але майже два місяці не мають серйозних перемог та поступів – українські захисники тримають оборону.

"За минулу добу нашими бійцями відбито 13 атак росіян. Біля шести населених пунктів ворог застосовував авіацію. Сім разів уночі ствольна та реактивна артилерія противника намагалася витіснити українських військових із захисних редутів", – написав Гайдай.

Він зазначив, що двічі по населених пунктах окупанти били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки.

"Ворог атакував з різних боків, подекуди - по два рази на день, але всюди змушений був відступити. Ще на двох ділянках бої продовжуються", - додав глава Луганщини.

Раніше Гайдай повідомив, що на Луганщині окупанти почали мобілізувати людей із хворобами. Також загарбники намагаються "узаконити" мобілізацію на Донбасі.