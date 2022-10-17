За російську мову оштрафували викладача одного з вишів столиці

17:37 17 жовтня Київ, Україна

В Україні оштрафували викладача одного із столичних вишів за використання російської мови під час проведення занять для студентів 3 курсу. Напередодні набула чинності відповідна ухвала про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за використання недержавної мови в ході освітнього процесу.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.

Викладача визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оштрафували на 3400 гривень.

За словами мовного омбудсмена, викладач порушив частину першу ст. 21 ("Державна мова у сфері освіти") Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Сьогодні, на восьмому місяці повномасштабної війни, коли навчальні заклади щодня зазнають руйнувань від ракетного обстрілу, велика кількість педагогів – під обстрілами, в окопах чи окупації – продовжують забезпечувати освітній процес та утверджувати українську ідентичність.
 
Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист – еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною", – наголосив Кремень.
Викладач має сплатити штраф не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження чи опротестування такої постанови – не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги чи протесту без задоволення.

У разі несплати штрафу у зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку. Якщо штраф стягнений примусово, то з викладача стягнуть подвійний розмір штрафу – 6800 гривень.