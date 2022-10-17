За російську мову оштрафували викладача одного з вишів столиці

В Україні оштрафували викладача одного із столичних вишів за використання російської мови під час проведення занять для студентів 3 курсу. Напередодні набула чинності відповідна ухвала про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за використання недержавної мови в ході освітнього процесу.
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
Викладача визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оштрафували на 3400 гривень.
За словами мовного омбудсмена, викладач порушив частину першу ст. 21 ("Державна мова у сфері освіти") Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
Викладача визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оштрафували на 3400 гривень.
За словами мовного омбудсмена, викладач порушив частину першу ст. 21 ("Державна мова у сфері освіти") Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Викладач має сплатити штраф не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження чи опротестування такої постанови – не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги чи протесту без задоволення.
У разі несплати штрафу у зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку. Якщо штраф стягнений примусово, то з викладача стягнуть подвійний розмір штрафу – 6800 гривень.
У разі несплати штрафу у зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку. Якщо штраф стягнений примусово, то з викладача стягнуть подвійний розмір штрафу – 6800 гривень.
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