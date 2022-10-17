За російську мову оштрафували викладача одного з вишів столиці

"Сьогодні, на восьмому місяці повномасштабної війни, коли навчальні заклади щодня зазнають руйнувань від ракетного обстрілу, велика кількість педагогів – під обстрілами, в окопах чи окупації – продовжують забезпечувати освітній процес та утверджувати українську ідентичність.

Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист – еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною", – наголосив Кремень.