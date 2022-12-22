За кордоном наразі вимушено залишаються від 5 до 7 мільйонів українців - Шмигаль

18:09 22 грудня Київ, Україна

За кордоном перебувають від п'яти до семи мільйонів українців. Активніше вони повертатимуться в Україну навесні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"За різними оцінками, за кордоном зараз вимушено залишаються від п'яти до семи мільйонів українців. Але до 90% тих, хто виїхав, хочуть повернутись додому. Такими є дані соцопитувань. Ми ясно розуміємо, що українці більш активно повертатимуться навесні", - зазначив він.

За словами Шмигаля, для повернення громадян потрібна робота, житло та безпека.

"По роботі. Ми запустили програму еРабота, чотири напрямки вже працюють. Це гранти на власну справу, висадження саду та теплиць для переробних підприємств. Через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули ми допомагаємо зараз бізнесу в першу чергу для того, щоб бізнес створював робочі місця. Зменшити безробіття – це одне з головних завдань, які зараз стоять перед Міністерством економіки”, – розповів прем'єр.



Він також додав, що в Україні запрацювала програма еОселя, за якою вже видано майже 300 перших іпотек.

"Третє питання - це безпека. Вся команда на чолі з президентом України працює над збільшенням постачання засобів ППО. Ми вже отримали від партнерів NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Чекаємо на SAMP/T. У ході візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутню передачу Україні систем ППО Patriot. Це і є наша робота щодо безпеки", - заявив Шмигаль.

Глава Кабміну наголосив, що українці мають бачити перспективу відновлення та розвитку країни після війни, тому стратегічне завдання – це Україна в ЄС не через десятиліття, а через 2-3 роки.